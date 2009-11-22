Логотип и фирменный стиль организации

Проект закрыт в связи с тем, что нужно было открывать конкурс.

Здравствуйте!

Второй этап. (На первом этапе было выбрано название.)

Требуется разработать логотип и фирменный стиль новой организации.

Организация называется "Золотое перо".

Организация занимается оказанием консультационных услуг студентам ВУЗов (написание дипломов, курсовых работ и т.п.). Т.о. наши клиенты - это молодые люди.

Лого и фирменный стиль должны соответствовать названию, должна присутствовать изящность, возможна связь со сферой образования, не должно быть банальностей.

Способ оплаты по Вашему желанию: Yandex-Money, на телефон, Блиц-перевод "СберБанка".

Спасибо за проявленный интерес!