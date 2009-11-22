Логотип и фирменный стиль организации

Нужен логотип для салона маникюра - КОЛИБРИ. птичка + надпись яркая. цветная, но чтобы в монохроме тоже хорошо смотрелось. фон - бежево-коричневый
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект закрыт в связи с тем, что нужно было открывать конкурс.
Здравствуйте!
Второй этап. (На первом этапе было выбрано название.)
Требуется разработать логотип и фирменный стиль новой организации.
Организация называется "Золотое перо".
Организация занимается оказанием консультационных услуг студентам ВУЗов (написание дипломов, курсовых работ и т.п.). Т.о. наши клиенты - это молодые люди.
Лого и фирменный стиль должны соответствовать названию, должна присутствовать изящность, возможна связь со сферой образования, не должно быть банальностей.
Способ оплаты по Вашему желанию: Yandex-Money, на телефон, Блиц-перевод "СберБанка".
Спасибо за проявленный интерес!
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