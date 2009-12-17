Отрисовать логотип

Есть уже готовый логотип.

Идея, концепция, форма - все готово.

Этот логотип нужно отрисовать в другом стиле.

Эдакий детский стиль.

Нужно попробвать различные вариации. Как будто логотип нарисовал ребенок.

Карандашами например. Т.е. не просто линии, а как будто ребенок нарисовал каждую карандашем цветным\мелом\фломастером...

Можно как-то чутка размеры поменять, форму может, расположение. Чуть-чуть.

В целом логотип простой - его ребенок полюбому сможет нарисовать.

Нужно изобразить как-то с душой что-ли, с теплотой.

Что бы от логотипа веяело теплом, детьми, семьей, нежностью.

!в аську и личку не ломиться!