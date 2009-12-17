Отрисовать логотип

Нужен логотип для салона маникюра - КОЛИБРИ. птичка + надпись яркая. цветная, но чтобы в монохроме тоже хорошо смотрелось. фон - бежево-коричневый
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть уже готовый логотип.
Идея, концепция, форма - все готово.
Этот логотип нужно отрисовать в другом стиле.
Эдакий детский стиль.
Нужно попробвать различные вариации. Как будто логотип нарисовал ребенок.
Карандашами например. Т.е. не просто линии, а как будто ребенок нарисовал каждую карандашем цветным\мелом\фломастером...
Можно как-то чутка размеры поменять, форму может, расположение. Чуть-чуть.
В целом логотип простой - его ребенок полюбому сможет нарисовать.
Нужно изобразить как-то с душой что-ли, с теплотой.
Что бы от логотипа веяело теплом, детьми, семьей, нежностью.
!в аську и личку не ломиться!
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