Приватный проект для tlanta (Лигерко Таня)

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен2 заявки182 просмотра
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Создание логотипа

14 лет назад
Rina83
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
tlanta
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Логотип качественный, оригинальный. Было представлено 5 или 6 вариантов, выбранный доработан в разных цветовых гаммах. Рекомендую к работе
Очень хороший заказчик. Интересное задание и своевременная оплата. Рекомендую для сотрудничества!!!
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