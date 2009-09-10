Портфолио
- Упаковка для пластилина365 просмотров
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
15 лет назад
Аня, традиционно, была на высоте. Всё сделала отлично, в срок, много идей предлагала. Мне понравилось что Анна была не просто исполнителем, а активным участником всего творческого процесса, активно участвовала в обсуждениях задания. Мне понравилось, буду обращаться ещё и всем рекомендую
Ответный отзыв
Как и в прошлый раз, сотрудничеством осталась довольна. Всем рекомендую.
$40
10 баллов
15 лет назад
Мне всегда везёт на профессионалов. Не подвела меня удача и с Анной. С первого варианта прямо в десятку. Предложила именно такую картинку как мне была нужна. Потом немного изменили надпись и работа закончена. Мы работаем в первый раз и я могу ошибаться, но мне кажется что Анна очень хорошо "чувствует" запросы клиента, даже о которых он не говорит. Такое обычно бывает после нескольких лет сотрудничества. Спасибо большое. Буду обращаться и рекомендовать.
Ответный отзыв
Сотрудничеством осталась довольна, быстро всё сделали, всё утвердили. Ромуальд четко знал чего хотел и что в итоге должно получится. Оплата была произведена во время и в полном объёме. Буду рада новым заказам. Всем рекомендую.
$25
10 баллов
16 лет назад
Очень понравилось работать с Анной. Работа протекала буквально в режиме on-line. Анна - просто кландайк идей (море креатива), улавливает направление с полу-слова (даже опережая мыслю заказчика). Результат - очень качественный, интересный логотип одного из Московских магазинов.
Ответный отзыв
После работы с Алексеем остались только масса положительных впечатлений, заказчик, который знает что ему нужно, оперативно принимает решения и вносит необходимые и чёткие коррективы. Оплатил работу своевременно и в полном объёме.
$50
10 баллов
16 лет назад
Отличная работа, прекрасное понимание поставленной задачи с творческим дополнением и хорошими идеями. Анна очень терпеливо относилась ко всем нашим прихотям, модификациям, пробам - просто молодец!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, прекрасные люди, принимали ативное участие в разработке, всегда на связи, своевременная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.