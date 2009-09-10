Мне всегда везёт на профессионалов. Не подвела меня удача и с Анной. С первого варианта прямо в десятку. Предложила именно такую картинку как мне была нужна. Потом немного изменили надпись и работа закончена. Мы работаем в первый раз и я могу ошибаться, но мне кажется что Анна очень хорошо "чувствует" запросы клиента, даже о которых он не говорит. Такое обычно бывает после нескольких лет сотрудничества. Спасибо большое. Буду обращаться и рекомендовать.