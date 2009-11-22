# 1 — $

Здравствуйте. Необходимо разработать логотип для стереозала. Название - Мультишок.

Можно использовать следующие цвета: салатовый, оранжевый, черный и серый.

Есть идея, желательно использовать её, но ваши варианты очень приветствуются!

Кот (схематично, без особой детализации), которого ударило током или он просто в ШОКЕ - шерсть дыбом, глаза на выкоте. Прошу без особого фанатизма, зал будут посещать дети:-) Рисунок должен вызывать улыбку, а не ужас... Повторюсь, рисунок должен быть простым, не стоит рисовать картины.

Необходим рисунок в трех вариантах:

- 1-я часть названия - лого - 2-я часть названия. Короче говоря всунуть этого кота (или ваш вариант) между двумя словами названия.

- Отдельно название.

- Отдельно лого.

Жду варианты! Всем спасибО!