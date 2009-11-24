Логотип - фигурка для студии.

Логотипы и ЗнакиЗакрыт49 заявок1725 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

Здравствуйте!

Объявляется конкурс на лучшую фигурку - лого.

Хотелось бы видеть в работе какую-нибуть фигурку зверушки (не исключено, а возможно и приветствуется - ёж)

в качестве фигурки - лого для студии.

Фирменный цвет - зеленый (ближе к салатовому).

Всем спасибо!

14 лет назад
itartweb
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
  • Похожие заказы

  • Логотип компьютерной фирмы

    $30

    Название: ТехМаркет Нужен логотип в цвете для ФС и монохромный для печати. Фирменных цветов пока нет. Особых предпочтений по поводу того что должно быть изображено тоже нет. Все предложения только в проект.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Логотип

    $500

    Здравствуйте Друзья. Необходимо создать логотип для компании занимающейся созданием и продвижением сайтов. Подробности в прикреплённом файле. Бюджет 10.000. руб. С Уважением. Евгений p.s. Уважаемые фрилансеры, прежде чем предложить свой вариант, не поленитесь, посмотрите, пожалуйста, на существующий лого в юзерпике, потому как ...

    Логотипы и Знаки62 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Лого компьютерной фирмы

    $30

    Название: ТехМаркет Нужен логотип в цвете для ФС и монохромный для печати. Фирменных цветов пока нет. Особых предпочтений по поводу того что должно быть изображено тоже нет. Жду ваших предложений. Если лого понравится, то + небольшой бонус сверх бюджета.

    Логотипы и Знаки11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип для стереозала

    Здравствуйте. Необходимо разработать логотип для стереозала. Название - Мультишок. Можно использовать следующие цвета: салатовый, оранжевый, черный и серый. Есть идея, желательно использовать её, но ваши варианты очень приветствуются! Кот (схематично, без особой детализации), которого ударило током или он ...

    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип и фирменный стиль организации

    $100

    Проект закрыт в связи с тем, что нужно было открывать конкурс. Здравствуйте! Второй этап. (На первом этапе было выбрано название.) Требуется разработать логотип и фирменный стиль новой организации. Организация называется "Золотое перо". Организация занимается оказанием консультационных услуг студентам ВУЗов (написание ...

    Логотипы и Знаки30 исполнителей
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип

    Нужен логотип для салона маникюра - КОЛИБРИ. птичка + надпись яркая. цветная, но чтобы в монохроме тоже хорошо смотрелось. фон - бежево-коричневый

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Отрисовать логотип

    Есть уже готовый логотип. Идея, концепция, форма - все готово. Этот логотип нужно отрисовать в другом стиле. Эдакий детский стиль. Нужно попробвать различные вариации. Как будто логотип нарисовал ребенок. Карандашами например. Т.е. не просто линии, а как будто ребенок ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад