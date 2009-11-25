Логотип компьютерной фирмы

$30
Логотипы и ЗнакиЗавершен11 заявок595 просмотров
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Название: ТехМаркет

Нужен логотип в цвете для ФС и монохромный для печати.

Фирменных цветов пока нет.

Особых предпочтений по поводу того что должно быть изображено тоже нет.

Все предложения только в проект.

14 лет назад
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
museDS
38 летБеларусь
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
Все отлично сделала. Предоставила несколько вариантов, внесла корректировки. Оперативно! Маладец. Рекомендую!
Отличный заказчик! Приятно работать и общаться! Рекомендую всем!
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