Логотип

$500
Логотипы и ЗнакиЗакрыт62 заявки3072 просмотра
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#1$

Здравствуйте Друзья.

Необходимо создать логотип для компании занимающейся созданием и продвижением сайтов.

Подробности в прикреплённом файле.

Бюджет 10.000. руб.

С Уважением. Евгений

p.s.

Уважаемые фрилансеры, прежде чем предложить свой вариант, не поленитесь, посмотрите, пожалуйста, на существующий лого в юзерпике, потому как из 90% предложенных Вами вариантов, существующий логопит намного красивее. А надо сделать красивее его в несколько раз.

14 лет назад
karbofos
Евгений 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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