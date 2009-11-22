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Здравствуйте Друзья.

Необходимо создать логотип для компании занимающейся созданием и продвижением сайтов.

Подробности в прикреплённом файле.

Бюджет 10.000. руб.

С Уважением. Евгений

p.s.

Уважаемые фрилансеры, прежде чем предложить свой вариант, не поленитесь, посмотрите, пожалуйста, на существующий лого в юзерпике, потому как из 90% предложенных Вами вариантов, существующий логопит намного красивее. А надо сделать красивее его в несколько раз.