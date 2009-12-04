Логотип для сайта

Название: ТехМаркет Нужен логотип в цвете для ФС и монохромный для печати. Фирменных цветов пока нет. Особых предпочтений по поводу того что должно быть изображено тоже нет. Жду ваших предложений. Если лого понравится, то + небольшой бонус сверх бюджета.