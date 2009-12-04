Логотип для сайта

Логотипы и ЗнакиЗавершен22 заявки291 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайт http://mosaspect.ru нужен новый логотип, цветовая гамма должна вписываться в дизайн сайта

Жду Ваших предложений

Логотип для сайта
14 лет назад
MatRUS2
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
grizalina
Елена 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$80
4 дня
Очень хороший дизайнер, всё чётко красиво и в срок, рекомендую.
Отличный заказчик! Требования к работе были сформулированы грамотно, с оплатой все в порядке. Спасибо за хорошее сотрудничество!
  • Похожие заказы

  • Лого компьютерной фирмы

    $30

    Название: ТехМаркет Нужен логотип в цвете для ФС и монохромный для печати. Фирменных цветов пока нет. Особых предпочтений по поводу того что должно быть изображено тоже нет. Жду ваших предложений. Если лого понравится, то + небольшой бонус сверх бюджета.

    Логотипы и Знаки11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип для стереозала

    Здравствуйте. Необходимо разработать логотип для стереозала. Название - Мультишок. Можно использовать следующие цвета: салатовый, оранжевый, черный и серый. Есть идея, желательно использовать её, но ваши варианты очень приветствуются! Кот (схематично, без особой детализации), которого ударило током или он ...

    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип и фирменный стиль организации

    $100

    Проект закрыт в связи с тем, что нужно было открывать конкурс. Здравствуйте! Второй этап. (На первом этапе было выбрано название.) Требуется разработать логотип и фирменный стиль новой организации. Организация называется "Золотое перо". Организация занимается оказанием консультационных услуг студентам ВУЗов (написание ...

    Логотипы и Знаки30 исполнителей
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип

    Нужен логотип для салона маникюра - КОЛИБРИ. птичка + надпись яркая. цветная, но чтобы в монохроме тоже хорошо смотрелось. фон - бежево-коричневый

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Отрисовать логотип

    Есть уже готовый логотип. Идея, концепция, форма - все готово. Этот логотип нужно отрисовать в другом стиле. Эдакий детский стиль. Нужно попробвать различные вариации. Как будто логотип нарисовал ребенок. Карандашами например. Т.е. не просто линии, а как будто ребенок ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Логотип для сайта

    Нужен логотип для будущего сайта. Будущего, потому-что нет даже дизайна. Тематика сайта - краски, лаки, клей ( Лакокраска ). Обязательно наличие слова RoadBar. Должны учесть, что сайт ориентирован на запад.( Возможно правила оформления лого для буржу иные.) Подобный заказ ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Два логотипа не сложных

    $25

    Внимание! Требуется два логотипа для двух проектов с практически одиннаковым названием: 1. Главная страница компании, которая занимается созданием различных проектов в интернете. 2. Лого для форума с оплатой за сообщение (в приложении гружу лого, которое делали - но ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад