Логотип для сайта

Название: ТехМаркет Нужен логотип в цвете для ФС и монохромный для печати. Фирменных цветов пока нет. Особых предпочтений по поводу того что должно быть изображено тоже нет. Жду ваших предложений. Если лого понравится, то + небольшой бонус сверх бюджета.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайт http://mosaspect.ru нужен новый логотип, цветовая гамма должна вписываться в дизайн сайта
Жду Ваших предложений
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