Логотип для сайта знакомств

Предпочтительным будет легкий и элегантный для восприятия на английском универсальный логотип: с возможностью использования для полиграфии, шёлкоткачества и т.д.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется элегантный и легкий стиль
название на английском - 88Bunny.com
необходимо учесть использовании в полиграфии, печать на трикотаже и т.д.
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Название: ТехМаркет Нужен логотип в цвете для ФС и монохромный для печати. Фирменных цветов пока нет. Особых предпочтений по поводу того что должно быть изображено тоже нет. Все предложения только в проект.Завершен14 лет назад
- $500
Здравствуйте Друзья. Необходимо создать логотип для компании занимающейся созданием и продвижением сайтов. Подробности в прикреплённом файле. Бюджет 10.000. руб. С Уважением. Евгений p.s. Уважаемые фрилансеры, прежде чем предложить свой вариант, не поленитесь, посмотрите, пожалуйста, на существующий лого в юзерпике, потому как ...Логотипы и Знаки62 заявкиЗакрыт14 лет назад
На сайт http://mosaspect.ru нужен новый логотип, цветовая гамма должна вписываться в дизайн сайта Жду Ваших предложенийЗавершен14 лет назад
- $30
Название: ТехМаркет Нужен логотип в цвете для ФС и монохромный для печати. Фирменных цветов пока нет. Особых предпочтений по поводу того что должно быть изображено тоже нет. Жду ваших предложений. Если лого понравится, то + небольшой бонус сверх бюджета.Логотипы и Знаки11 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Необходимо разработать логотип для стереозала. Название - Мультишок. Можно использовать следующие цвета: салатовый, оранжевый, черный и серый. Есть идея, желательно использовать её, но ваши варианты очень приветствуются! Кот (схематично, без особой детализации), которого ударило током или он ...Логотипы и Знаки21 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Проект закрыт в связи с тем, что нужно было открывать конкурс. Здравствуйте! Второй этап. (На первом этапе было выбрано название.) Требуется разработать логотип и фирменный стиль новой организации. Организация называется "Золотое перо". Организация занимается оказанием консультационных услуг студентам ВУЗов (написание ...Логотипы и Знаки30 исполнителейЗакрыт14 лет назад
Нужен логотип для салона маникюра - КОЛИБРИ. птичка + надпись яркая. цветная, но чтобы в монохроме тоже хорошо смотрелось. фон - бежево-коричневыйЗавершен14 лет назад
Есть уже готовый логотип. Идея, концепция, форма - все готово. Этот логотип нужно отрисовать в другом стиле. Эдакий детский стиль. Нужно попробвать различные вариации. Как будто логотип нарисовал ребенок. Карандашами например. Т.е. не просто линии, а как будто ребенок ...Завершен14 лет назад
- $150
Для компании занимающейся созданием и продвижением сайтов, необходимо создать новый брендовый логотип... ----------------------------------------------------------------------------------- Закрыт.Логотипы и Знаки5 заявокЗакрыт14 лет назад