Логотип и фирменный стиль организации

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен41 заявка1602 просмотра
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#1$

Здравствуйте!

Повторно открываю проект, т.к. в раннее не выбрал "Конкурс".

Требуется разработать логотип и фирменный стиль новой организации.

Организация называется "Золотое перо".

Организация занимается оказанием консультационных услуг студентам ВУЗов (написание дипломов, курсовых работ и т.п.). Т.о. наши клиенты - это молодые люди.

Лого и фирменный стиль должны соответствовать названию, должна присутствовать изящность, возможна связь со сферой образования, не должно быть банальностей.

Способ оплаты по Вашему желанию: Yandex-Money, на телефон, Блиц-перевод "СберБанка".

Спасибо за проявленный интерес!

14 лет назад
AbashkinAN
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
Phantome
Сычев 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
Спасибо Александру за логотип и фирменный стиль, разработанные очень оперативно.
Только приятные впечатления от работы.
Заявки фрилансеров
Phantome
Сычев 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
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