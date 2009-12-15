Разработка логотипа

$103
Логотипы и ЗнакиЗавершен54 заявки2908 просмотров
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#1$

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Для компании Land-motors.ru нужно разроботать логотип. Компания занимается продажей автозапчастей (японские авто).

Написание:

на английском: land-motors.ru можно слитно и без .ru

Требования:

- логотип должен быть интересными и стильными, ПРОСТЫМ и ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ, (ярким чтобы разбавить серую атмосферу сайта)

- цветной и черно-белый варианты

- горизонтальный и вертикальный варианты

- вектор

- по возможности указать основные и дополнительные фирменные цвета.

- желательно не использовать стандартные шрифты.

Нравятся:

http://logobar.ru/?pmid=3&mod=new_cur&id=5334

http://logobar.ru/?pmid=3&mod=new_cur&id=5208

http://logobar.ru/?pmid=3&mod=new_cur&id=4342

http://logobar.ru/?pmid=3&mod=new_cur&id=6228

http://logobar.ru/?pmid=3&mod=new_cur&id=2842

http://logobar.ru/?pmid=3&mod=new_cur&id=6213

http://logobar.ru/?pmid=3&mod=new_cur&id=5934

http://logobar.ru/?pmid=3&mod=new_cur&id=5887

Организатор оставляет за собой право досрочно выбрать победителя конкурса либо, в случае необходимости, продлить сроки проведения конкурса.

Способ оплаты возможен наличными в офисе у заказчика! (Москва)

Телефон для связи 8 925 082 17 49 Юрий

Сроки: до 10 декабря

14 лет назад
jurcha
Юрий 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Победитель конкурса
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
онлайн
14 лет назад
Отлично справился с поставленной задачей, за что и спасибо. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Был рад поработать с Юрием! Очень интересная и близкая мне тема конкурса) Грамотное ТЗ и своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Заявки фрилансеров
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
онлайн
14 лет назад
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