Создать логотип

Есть прект. Ознокомится с ним можно сдесь http://free-scada.org. Коротко - это проект програмнго продукта для промышленной автоматизации с открытым исходным кодом. На данном(первом этапе) обявляется конкурс на разработку логотипа для этого продукта. Победитель этого конкурса ...