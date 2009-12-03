Логотип

$33
Логотипы и ЗнакиЗавершен32 заявки1566 просмотров
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#1$

Логотип для "объединения" горнолыжников и сноубордистов

Будет наноситься на футболку

http://cs874.vkontakte.ru/u17237140/98261889/x_0c8f4a8c.jpg (лыжник сноубордист и надпись MPCT - вместо этого будет лого спереди - на остальное можно не смотреть)

Хотелось бы, чтобы на лого был сноубордист, лыжник и бутылка коньяка :) возможно, не коньяка, а просто бутлыка в руке одного из них, и надпись MPCT

логотип 2цветный ЧБ!

будет наносится на оранжевую футболку

проект без шуток :) креативим товарищи, предлагаем варианты

оплата WM, в сервисе 1.5года

дополнение 1.

это может быть и не человек как на фото, а просто карикатура

14 лет назад
rocafella
Россия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Победитель конкурса
mediana
Liza 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
10 отзывов
14 лет назад
Хотя было много достойных работ, работа Лизы оказалась вне конкуренции! Очень креативный подход! Советую
Замечательный заказчик! Моментальная оплата ))
Заявки фрилансеров
mediana
Liza 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
10 отзывов
14 лет назад
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