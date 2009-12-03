# 1 — $

Логотип для "объединения" горнолыжников и сноубордистов

Будет наноситься на футболку

http://cs874.vkontakte.ru/u17237140/98261889/x_0c8f4a8c.jpg (лыжник сноубордист и надпись MPCT - вместо этого будет лого спереди - на остальное можно не смотреть)

Хотелось бы, чтобы на лого был сноубордист, лыжник и бутылка коньяка :) возможно, не коньяка, а просто бутлыка в руке одного из них, и надпись MPCT

логотип 2цветный ЧБ!

будет наносится на оранжевую футболку

проект без шуток :) креативим товарищи, предлагаем варианты

оплата WM, в сервисе 1.5года

дополнение 1.

это может быть и не человек как на фото, а просто карикатура