Логотип без лишних заморочек

Отличного всем настроения!

Требуется простой, без наворотов логотип. НО, не для компании. Если можно так выразиться - личный логотип. Логотип предоплагается использовать в рассылках, инфо продуктах.

1.Прошу в личку не спамить - исполнителям, которые не желают выполнить мою просьбу отказываю, не глядя.

2. В аську не стучать. Я сама свяжусь с теми, кто заинтересует.

2. В проекте указываем цену и сроки. Если затрудняятесь в цене, пожалуйста озвучьте " от и до "

3. Новичкам без отзывов - оплата возможна только после "посмотреть, на то что вышло". Старожилам - СБС.