Замечательный логотип для замечательной фирмы!

# 1 — $

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Нужно создать логотип для фирмы, занимающейся двумя очень разными видами деятельности, следовательно у него должно быть два варианта, выполненных в едином стиле.

С одной стороны, фирма занимается строительством и ремонтными работами, но при этом никаких молоточков, кирпичей и мастерков в логотипе не должно быть! Название "Scargy", можно его как-нибудь обыграть красивым представительным шрифтом и нейтральным рисунком. Неожиданный поворот сюжета даже приветствуется, единственное ограничение тут — отсутствие в кадре каких бы то ни было стройматериалов.

С другой стороны, абсолютно другие люди в этой же фирме занимаются организацией торжеств, вечеринок и различных приятных сюрпризов. Поэтому название здесь более легкое, воздушное "Hello". Логотип должен быть в таком же стиле, шрифте, чтоб его легко можно было идентифицировать с первым. Могут отличаться элементы — здесь можно добавить всё, чего ваша фантазия пожелает: волшебную палочку, шарики (правда шарики не хотелось бы, уже избито), конфетти, фейерверки, и так далее в том же духе. Только не всё сразу! =) Цветовое решение может (и должно!) отличаться, во втором случае желательно более празднично что ли... на ваше усмотрение.

Бюджет на оба варианта $40.

Сроки приёма работ 2 дня.

UPDATE

Конкурс продлевается до воскресенья!!! В воскресенье днем работы будут рассматриваться, и вечером объявлен результат.