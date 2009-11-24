Замечательный логотип для замечательной фирмы!

Есть прект. Ознокомится с ним можно сдесь http://free-scada.org. Коротко - это проект програмнго продукта для промышленной автоматизации с открытым исходным кодом. На данном(первом этапе) обявляется конкурс на разработку логотипа для этого продукта. Победитель этого конкурса ...
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Нужно создать логотип для фирмы, занимающейся двумя очень разными видами деятельности, следовательно у него должно быть два варианта, выполненных в едином стиле.
С одной стороны, фирма занимается строительством и ремонтными работами, но при этом никаких молоточков, кирпичей и мастерков в логотипе не должно быть! Название "Scargy", можно его как-нибудь обыграть красивым представительным шрифтом и нейтральным рисунком. Неожиданный поворот сюжета даже приветствуется, единственное ограничение тут — отсутствие в кадре каких бы то ни было стройматериалов.
С другой стороны, абсолютно другие люди в этой же фирме занимаются организацией торжеств, вечеринок и различных приятных сюрпризов. Поэтому название здесь более легкое, воздушное "Hello". Логотип должен быть в таком же стиле, шрифте, чтоб его легко можно было идентифицировать с первым. Могут отличаться элементы — здесь можно добавить всё, чего ваша фантазия пожелает: волшебную палочку, шарики (правда шарики не хотелось бы, уже избито), конфетти, фейерверки, и так далее в том же духе. Только не всё сразу! =) Цветовое решение может (и должно!) отличаться, во втором случае желательно более празднично что ли... на ваше усмотрение.
Бюджет на оба варианта $40.
Сроки приёма работ 2 дня.
UPDATE
Конкурс продлевается до воскресенья!!! В воскресенье днем работы будут рассматриваться, и вечером объявлен результат.
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