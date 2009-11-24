Создание логотипа

Есть прект. Ознокомится с ним можно сдесь http://free-scada.org. Коротко - это проект програмнго продукта для промышленной автоматизации с открытым исходным кодом. На данном(первом этапе) обявляется конкурс на разработку логотипа для этого продукта. Победитель этого конкурса ...
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Требуется создать логотип для чата pro100chat.net / Жду предложений
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