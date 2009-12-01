Логотип для "объединения" горнолыжников и сноубордистов Будет наноситься на футболку http://cs874.vkontakte.ru/u17237140/98261889/x_0c8f4a8c.jpg (лыжник сноубордист и надпись MPCT - вместо этого будет лого спереди - на остальное можно не смотреть) Хотелось бы, чтобы на лого был сноубордист, лыжник и ...