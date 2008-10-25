Loverman

Дмитрий Loverman

 
42 годаУкраина/Николаев
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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  • Логотип для сайта туристической тематики

    Мини-ТЗ на создание логотипа для сайта: 1. Сайт англоязычный. 2. Название: BookHotelFlight.com. 3. Сфера деятельности: бронирование отелей и авиабилетов, каталог отелей. 4. Цвета: на усмотрение дизайнера. Фон – желательно белый. Желательно без рамок. 5. Возможные графические элементы (использование не обязательно): ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки52 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ресайз элементов сайта в макете .PSD (до 980px)

    Имеются макеты в .PSD (8 штук, все – разные страницы одного и того же сайта). Заметил, что ширина основной области сайта в макете задана порядка 1100 px, а необходимо, чтобы свёрстанный сайт при разрешении экрана 1024 ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Небольшие доработки для двух сайтов на CMS Simpla

    Итак, имеются 2 "живых" сайта, основанных на CMS Simpla (simp.la, simplacms.ru). Один из них – на старой версии скрипта (ориентировочно ~ 1.4), второй – на более новой версии, 2.0.2. Итак, что необходимо: 1) Нужны автоматически создаваемые файлы Sitemap ...

    Simpla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать и "натянуть" новый шаблон на сайт на WP

    Необходимо сверстать новый шаблон (есть макеты в .psd и .jpg) для сайта на CMS WordPress. Сайт рабочий. Т.е. нужно сверстать по макету шаблон и "натянуть" его на рабочий сайт на WP. Требуется, чтоб на выходе мы получили тот ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Правка шаблона на CMS MODx

    Есть готовый рабочий сайт, сделанный на CMS MODx. Существует проблема - при низких разрешениях (1024 и ниже) сайт выглядит не так, как при более высоких. А именно - основное меню сайта (слева) почему-то "выпрыгивает" вправо, правое дополнительное ...

    MODX
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка/настройка форума vBulletin

    Необходима доработка/настройка форума vBulletin (форум пока пустой). Итак, нужно: 1. Убрать кириллицу из урлов, если возможно - использовать транслитерацию для тем/постов (УРЛы вида: site.ru/forums/2-Glavniy-Forum, site.ru/threads/1-Kak_sdelat_svoi_site) 2. Русифицировать полностью и адекватно (utf) 3. Настроить, чтоб минимальная длина логина была 2 ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вёрстка макетов под CMS SE4 и LiveStreet (из .cdr)

    Необходимо выполнить вёрстку по готовым отрисованным макетам. Макетов 2, все они в .cdr (Corel Draw) На выходе надо получить 2 темеплейта - один - под движок SocialEngine 4, второй - под движок LiveStreet. P.S.: Вёрстка, естественно, должна быть ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Форма-калькулятор для сайта

    Нужна форма-калькулятор для сайта. Подробности: Как видно из макета - при клике по квадратикам либо прямо по ценам выбранный элемент попадает в правую форму. потом там справа вбивается кол-во метров3 (по умолчанию стоит, к примеру, 1), и ...

    HTML
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип для сайта о фанере

    $50

    Необходим оригинальный и креативный логотип для сайта, который специализируется на продаже фанеры: опт и розница. Ничего, кроме фанеры, на сайте не будет. Как вариант, нравится цвет и стиль как у лого на кабинет.ру, но, ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Вёрстка одной страницы из макета .CDR

    Необходимо сверстать одну страницу, макет в .cdr Код должен быть wc3-валидным, кроссбраузерным, предпочтительна табличная вёрстка. Указывайте стоимость и сроки.

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вёрстка и насадка на CMS (макет в .cdr)

    Необходимо выполнить вёрстку по готовому макету. Сайт - по сути - каталог продукции (керамическая плитка, и пр.) с раздеами/подразделами. Макет - в формате .cdr (corel draw 8/14). В макете отрисованы главная страница, страница категории/подкатегории, и ...

    WordPressJoomlaDLE
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вёрстка под CMS DLE (Datalife) или др.

    Необходимо выполнить вёрстку по готовому макету. Сайт - по сути - каталог продукции (керамическая плитка, и пр.) с раздеами/подразделами. Макет - в формате .cdr (corel draw 8/14). В макете отрисованы главная страница, страница категории/подкатегории, и ...

    WordPressJoomlaDLE
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Оптимизация кода сайта

    Необходимо проанализировать код сайта, построенного на cms 4images (связка php+mysql) с установленными доп. модулями на предмет чрезмерной нагрузки на сервер (долгое выполнение скриптов, пожирание процессорного времени - 20 и более часов в неделю при 1К ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип для сайта туристической направленности

    $50

    Необходим интересный и оригинальный логотип для сайта туристической тематики. Компоновка, предположительно, - название сайта + какой-то графический элемент(ы). А так практически полная свобода в полёте креатива дизайнера :)

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Скрипт XML-экспорта данных с сайта на cms 4images

    $50

    Нужен скрипт XML-экспорта данных с сайта, построенного на основе cms 4images. Есть чёткие требования к экспортируемым данным и оформлению. Жду предложения со сроками и примерной ценой вопроса.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вёрстка под CMS Drupal + интеграция и доработка

    Необходимо сверстать шаблон под CMS Drupal + тот же код просто в html+css. Макет не сложный, позже выложу. Исходники - в .cdr, .png. Всё, ес-сно, должно быть красиво, валидно и кроссбраузерно. Также нужно будет интегрировать макет в cms ...

    HTMLCSSDrupal
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вёрстка шаблона под CMS Drupal

    Необходимо сверстать шаблон под CMS Drupal + тот же код просто в html+css. Макет не сложный, позже выложу. Исходники - в .cdr, .png. Всё, ес-сно, должно быть красиво, валидно и кроссбраузерно :) Оставляйте Ваши ...

    HTMLCSSDrupal
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Обработать аудиофрагмент

    Исходные данные - имеется диктофонная запись, формат .AMR На записи - разговор. Необходимо каким-либо образом постараться усилить уровень сигнала/громкости самого разговора, параллельно понизив уровень сторонних шумов (проезжающие автомобили и пр.).

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Конвертирование и перенос БД форума ExBB на другой

    Есть форум, основанный на скрипте ExBB 1.9.1 (сайт разработчиков был www.exbb.net), форум работает без БД типа MySQL и пр. Т.е. все данные (о заркгистрированных пользователях, тредах, сообщениях, личке и пр) хранятся в обычных файлах (*.php). ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Обработать 1 фотографию под аватару

    $10

    Есть фотография, на ней изображен человек :) Нужно как-то интересно её обработать, может заменить фон, может использовать какой-то фильтр... в общем нужно сделать из фотки оригинальную аватару.

    Обработка фотографий2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад
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Отзывы фрилансеров
SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Ресайз элементов сайта в макете .PSD (до 980px)
Очень приятный, порядочный заказчик. Оплата моментальная. Спасибо Вам за заказ. Рекомендую вам данного заказчика, коллеги!
Исполнителем доволен - пунктуален, очень быстро понял суть задания и выполнил его. Претензий нет совершенно никаких. Рекомендую, и сам планирую в дальнейшем обращаться.
Ответный отзыв
Stellan
Ольга 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
152 отзыва
$50
10 баллов
13 лет назад
Логотип для сайта о фанере
Только приятные впечатления от работы с Дмитрием:) Очень рада, что пришлось поработать вновь. Всё, как и в прошлый раз, было на уровне - своевременные комментарии, четко сформулированные правки, присутствие на связи, своевременная оплата без задержек. Конечно, не могу не рекомендовать всем для сотрудничества!
И вновь - только положительные эмоции от работы с Ольгой! В срок были предоставлены несколько вариантов, выбранный был доработан с учётом всех наших предложений и поправок. В общем, ответственный подход, пунктуальность, интересные решения - всё на высшем уровне, рекомендую данного исполнителя, и сам в дальнейшем планирую обращаться. Надеюсь на продолжение сотрудничества! ;)
Ответный отзыв
Stellan
Ольга 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
152 отзыва
$40
10 баллов
14 лет назад
Логотип для сайта туристической направленности
Приятно было работать и общаться с Дмитрием! Оплату данный заказчик произвел точно в срок, что не может не радовать:) Рекомендую и буду рада сотрудничать с Вами вновь!
Только положительные впечатления от общения с Ольгой - совершенно никаких проблем в процессе работы не возникало, всё понимает с полуслова, мыслит креативно, работает очень быстро, и, что самое главное, качественно. В общем, результатом я, конечно же, доволен, рекомендую к сотрудничеству, и, надеюсь, буду и сам в дальнейшем обращаться касательно дизайна каких-либо графических элементов ;)
Ответный отзыв
JRF
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Креативный логотип
Работать с Дмитрием одно наслаждение, ясно и точно дал понять, что от меня требуется. Всегда был на связи. Ну и никаких проблем при оплате. Рекомендую!
Работой Станислава очень доволен - т.к. получил в итоге именно то, что и хотел - красивый креативный логотип. Ноль претензий, буду и в дальнейшем обращаться с подобными по типу проектами. В общем - рекомендую!
Ответный отзыв
Liqor
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Обработать 1 фотографию под аватару
Отличный заказчик. ТЗ объяснено чётко. Быстрый результат, быстрая оплата.
Идея была понята и реализована в кратчайшие сроки. Доволен, рекомендую.
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