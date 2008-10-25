Только приятные впечатления от работы с Дмитрием:) Очень рада, что пришлось поработать вновь. Всё, как и в прошлый раз, было на уровне - своевременные комментарии, четко сформулированные правки, присутствие на связи, своевременная оплата без задержек. Конечно, не могу не рекомендовать всем для сотрудничества!