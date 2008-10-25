Мини-ТЗ на создание логотипа для сайта: 1. Сайт англоязычный. 2. Название: BookHotelFlight.com. 3. Сфера деятельности: бронирование отелей и авиабилетов, каталог отелей. 4. Цвета: на усмотрение дизайнера. Фон – желательно белый. Желательно без рамок. 5. Возможные графические элементы (использование не обязательно): ...
- Логотипы и Знаки52 заявкиЗакрыт10 лет назад
Имеются макеты в .PSD (8 штук, все – разные страницы одного и того же сайта). Заметил, что ширина основной области сайта в макете задана порядка 1100 px, а необходимо, чтобы свёрстанный сайт при разрешении экрана 1024 ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Итак, имеются 2 "живых" сайта, основанных на CMS Simpla (simp.la, simplacms.ru). Один из них – на старой версии скрипта (ориентировочно ~ 1.4), второй – на более новой версии, 2.0.2. Итак, что необходимо: 1) Нужны автоматически создаваемые файлы Sitemap ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо сверстать новый шаблон (есть макеты в .psd и .jpg) для сайта на CMS WordPress. Сайт рабочий. Т.е. нужно сверстать по макету шаблон и "натянуть" его на рабочий сайт на WP. Требуется, чтоб на выходе мы получили тот ...Системы управления (CMS)17 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть готовый рабочий сайт, сделанный на CMS MODx. Существует проблема - при низких разрешениях (1024 и ниже) сайт выглядит не так, как при более высоких. А именно - основное меню сайта (слева) почему-то "выпрыгивает" вправо, правое дополнительное ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходима доработка/настройка форума vBulletin (форум пока пустой). Итак, нужно: 1. Убрать кириллицу из урлов, если возможно - использовать транслитерацию для тем/постов (УРЛы вида: site.ru/forums/2-Glavniy-Forum, site.ru/threads/1-Kak_sdelat_svoi_site) 2. Русифицировать полностью и адекватно (utf) 3. Настроить, чтоб минимальная длина логина была 2 ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо выполнить вёрстку по готовым отрисованным макетам. Макетов 2, все они в .cdr (Corel Draw) На выходе надо получить 2 темеплейта - один - под движок SocialEngine 4, второй - под движок LiveStreet. P.S.: Вёрстка, естественно, должна быть ...HTML-верстканет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужна форма-калькулятор для сайта. Подробности: Как видно из макета - при клике по квадратикам либо прямо по ценам выбранный элемент попадает в правую форму. потом там справа вбивается кол-во метров3 (по умолчанию стоит, к примеру, 1), и ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходим оригинальный и креативный логотип для сайта, который специализируется на продаже фанеры: опт и розница. Ничего, кроме фанеры, на сайте не будет. Как вариант, нравится цвет и стиль как у лого на кабинет.ру, но, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо сверстать одну страницу, макет в .cdr Код должен быть wc3-валидным, кроссбраузерным, предпочтительна табличная вёрстка. Указывайте стоимость и сроки.HTML-верстка12 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо выполнить вёрстку по готовому макету. Сайт - по сути - каталог продукции (керамическая плитка, и пр.) с раздеами/подразделами. Макет - в формате .cdr (corel draw 8/14). В макете отрисованы главная страница, страница категории/подкатегории, и ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо выполнить вёрстку по готовому макету. Сайт - по сути - каталог продукции (керамическая плитка, и пр.) с раздеами/подразделами. Макет - в формате .cdr (corel draw 8/14). В макете отрисованы главная страница, страница категории/подкатегории, и ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо проанализировать код сайта, построенного на cms 4images (связка php+mysql) с установленными доп. модулями на предмет чрезмерной нагрузки на сервер (долгое выполнение скриптов, пожирание процессорного времени - 20 и более часов в неделю при 1К ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходим интересный и оригинальный логотип для сайта туристической тематики. Компоновка, предположительно, - название сайта + какой-то графический элемент(ы). А так практически полная свобода в полёте креатива дизайнера :)Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Нужен скрипт XML-экспорта данных с сайта, построенного на основе cms 4images. Есть чёткие требования к экспортируемым данным и оформлению. Жду предложения со сроками и примерной ценой вопроса.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо сверстать шаблон под CMS Drupal + тот же код просто в html+css. Макет не сложный, позже выложу. Исходники - в .cdr, .png. Всё, ес-сно, должно быть красиво, валидно и кроссбраузерно. Также нужно будет интегрировать макет в cms ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо сверстать шаблон под CMS Drupal + тот же код просто в html+css. Макет не сложный, позже выложу. Исходники - в .cdr, .png. Всё, ес-сно, должно быть красиво, валидно и кроссбраузерно :) Оставляйте Ваши ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт15 лет назад
Исходные данные - имеется диктофонная запись, формат .AMR На записи - разговор. Необходимо каким-либо образом постараться усилить уровень сигнала/громкости самого разговора, параллельно понизив уровень сторонних шумов (проезжающие автомобили и пр.).Видеомонтаж11 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть форум, основанный на скрипте ExBB 1.9.1 (сайт разработчиков был www.exbb.net), форум работает без БД типа MySQL и пр. Т.е. все данные (о заркгистрированных пользователях, тредах, сообщениях, личке и пр) хранятся в обычных файлах (*.php). ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Есть фотография, на ней изображен человек :) Нужно как-то интересно её обработать, может заменить фон, может использовать какой-то фильтр... в общем нужно сделать из фотки оригинальную аватару.Обработка фотографий2 исполнителяЗавершен15 лет назад