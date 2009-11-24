Логотип для благотворительного проекта

Добрый день, уважаемые дизайнеры

Для благотворительного аукциона необходимо нарисовать логотип благотворительного фонда "Подари жизнь". фонд исходников дать не может, поэтому его нужно перерисовать.

логотип будет размещен на детских рисунках, которые рисовали дети из онкологических отделений,рисунки будут отцифрованы, и будут продавать на аукционе. деньги пойдут в помощь больницам.

проект бесплатный. работы немного. прошу вас помочь в данном проекте

оставляю телефон девушки,которая занимается этим, и имеет более подробную информацию.

Очень прошу отнестись к этому небольшому проекту ответственно, прекрасно понимаю что это бесплатно

8-926-520-90-44

Татьяна