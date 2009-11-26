Нарисовать логотип/иконки для сайта

Для сайта http://igromania.org.ru необходим логотип идентичный по смыслу тому что есть сейчас, но выполненный в другом стиле - в общем чтобы не было плагиатом, некая уникальность нужна. Иконки нужны, но пока не определено точное их количество, однозначно нужны какие-то к блогам(блок справа) для Аркады, Симуляторы, Квест, для всех в общем, если есть - большим плюсом будут примеры.

Возможна предоплата.

Предложения по цене и срокам можете оставлять прямо здесь, они скрыты от других фрилансеров.