Нарисовать логотип/иконки для сайта

Логотипы и ЗнакиЗакрыт52 заявки639 просмотров
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Для сайта http://igromania.org.ru необходим логотип идентичный по смыслу тому что есть сейчас, но выполненный в другом стиле - в общем чтобы не было плагиатом, некая уникальность нужна. Иконки нужны, но пока не определено точное их количество, однозначно нужны какие-то к блогам(блок справа) для Аркады, Симуляторы, Квест, для всех в общем, если есть - большим плюсом будут примеры.

Возможна предоплата.

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14 лет назад
Leshiy
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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