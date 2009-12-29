Логотип для фирмы — GoSMS

Логотипы и ЗнакиЗавершен44 заявки1013 просмотров
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Здравствуйте.

Для фирмы, которая занимается смс-маркетингом нужен новый логотип.

Название фирмы - "GoSMS", старый логотип можно увидеть на сайте - www.gosms.md

То как должен выглядеть текст в логотипе (все заглавные или все прописные, слитно, раздельно и т.д.) на усмотрение дизайнера.

На выходе должен быть файл в .AI или в .CDR

Жду ваших эскизов.

P.S. — В аську не писать!

14 лет назад
iacek
Иван 
40 летГермания
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
st_Valentin
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$500
5 дней
Очень доволен работой Валентина. Приятно иметь дело с профессионалом. С уважением, Иван Я.
Работой доволен, всем рекомендую, грамотный и квалифицированный подход к работе!
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