Логотип для фирмы — GoSMS

Здравствуйте.

Для фирмы, которая занимается смс-маркетингом нужен новый логотип.

Название фирмы - "GoSMS", старый логотип можно увидеть на сайте - www.gosms.md

То как должен выглядеть текст в логотипе (все заглавные или все прописные, слитно, раздельно и т.д.) на усмотрение дизайнера.

На выходе должен быть файл в .AI или в .CDR

Жду ваших эскизов.

P.S. — В аську не писать!