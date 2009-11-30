Нужно придумать логотип!

Строительная компания "Масис" (существует гора Масис, может будет ее изображение)

Лучше сделать в векторе

Цвета на ваш выбор + тот же логотп в монохромном изображении!

http://fotki.yandex.ru/users/tristans/view/3586/?page=0

вот так выглядит гора. Надо что бы в логотпе она узнавалась!

Завтра определюсь с исполнителем.

Если есть какие соображения по поводу логотипа, рассмотрю все варианты-пишите в приват