Нужен кот =)

Требуется нарисовать логотип для вот этого сайтика http://poligon.web-island.ru

Лого будет размещаться в левом углу шапки и представлять из себя кота, лениво разлегшийся на глобусе. Особых изысков не нужно, простота залог успеха. Стоимость вопроса - 300 целковых ну и отзыв, гораздо охотнее выберу исполнителем если сразу сделаете пробный набросок, ну или ссылка на ваше богатое портфолио.

P.S. В аську просьба не стучать )