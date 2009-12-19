Логотип и визитка

Требуется разработать логотип группы компаний Gryphon Group. Как понятно из названия изображен будет грифон, заказчику больше нравится львинный грифон - лев с крульями.

Сейчас концепция видится так - лев в прыжке, вид спереди (голова с гривой и лапы), по бокам крылья. Под логотипом надпись "Gryphon Group".

Логотип должен быть одноцветный - выполнен в виде векторных линий, стилизован. Будет наноситься на визитку тиснением фольгой (наверное золотой).

Сейчас видится несколько вариантов стиля - бордо с золотом, белый с золотом... Другие варианты рассматриваются.

Помимо логотипа требуется разработать макет визитки - сверху посередине логотип, от него по всему периметру фигурная рамка. В центре ФИО, телефон, e-mail. Визитка будет изготовлена на бордовой бумаге точ ковер, логотип и рамка будут тесниться золотом. Или в соответствии с выбранной стилистикой. Не отрицается нанесение поверх лакированного узора.

В группе компаний будут состоять несколько компаний, в основном в сфере ит и интернет. Визитка разрабатывается с целью отдельного представления каждого участника группы (предпринимателя) на мероприятиях, без привязки к конкретной компании.

Грифон символизирует могущество, власть, бдительность, быстроту и силу. Грифон обитает на далёких островах Индийского океана. У него тело льва, крылья - орла, голова орла или льва. Грифон имеет особый дар: находить сокровища, и поэтому его гнездо обычно выстлано золотом. Рядом с ядом когти грифона меняют цвет, а при сжигании серы из его ушей вместе с омелой выделяется целительный дым.

Считалось, что родом они из Индии, где они охраняли огромные сокровищницы с золотом. Эти мистические существа символизируют власть над небом и землей, силу, бдительность и гордыню. Грифон также стал атрибутом богини возмездия — Немезиды: он вращал её колесо фортуны.

Дополнительные ассоциации: стиль, качество, Франция, традиции.

Люди, которые будут пользоваться этими визитками, одеваются в стиле smart casual. Это тоже надо учесть.

В предложении указывайте соответствующие работы в портфолио и идеи по реализации, как вы это видите.

Большим плюсом будут примерные наброски! КИДАЙТЕ НАБРОСКИ В ЛИЧКУ ИЛИ НА ПОЧТУ - их рассмотрение приоритетнее чем рассмотрение портфолио.

Стоимость тоже имеет значение, поэтому много не просите. Не большая стоимость будет компенсироваться точными и четкими указаниями, переделывать много раз не придется.