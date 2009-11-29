Редизайн логотипа

Логотипы и ЗнакиЗакрыт64 заявки605 просмотров
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Сделать редизайн логотипа, сохранив узнаваемость

14 лет назад
vvv4511
Петр 
77 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 отзывов(-1)
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