Добавить "изюминку" в логотип

Здравствуйте. Для фирмы, которая занимается смс-маркетингом нужен новый логотип. Название фирмы - "GoSMS", старый логотип можно увидеть на сайте - www.gosms.md То как должен выглядеть текст в логотипе (все заглавные или все прописные, слитно, раздельно и т.д.) на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Есть уже готовый логотип, но он сыроватый, в нем чего-то не хватает, какой-то изюминки. Требуется добавить что-то или как-то его обыграть, но основа остается эта
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $20
STOCK TOUR (объемными буквами) в лого должно присутствовать изображение либо акулы(предпочтительно) либо пальма либо самолет. Креатив приветствуется.Завершен14 лет назад
Нужно разработать, и нарисовать самый красивый логотип =) тема сайта клубная музыка (хаус) *enjoyЗакрыт14 лет назад
Требуется разработать логотип группы компаний Gryphon Group. Как понятно из названия изображен будет грифон, заказчику больше нравится львинный грифон - лев с крульями. Сейчас концепция видится так - лев в прыжке, вид спереди (голова с гривой ...Завершен14 лет назад
Для сайта http://igromania.org.ru необходим логотип идентичный по смыслу тому что есть сейчас, но выполненный в другом стиле - в общем чтобы не было плагиатом, некая уникальность нужна. Иконки нужны, но пока не определено точное их ...Логотипы и Знаки52 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно придумать логотип! Строительная компания "Масис" (существует гора Масис, может будет ее изображение) Лучше сделать в векторе Цвета на ваш выбор + тот же логотп в монохромном изображении! http://fotki.yandex.ru/users/tristans/view/3586/?page=0 вот так выглядит гора. Надо что бы в ...Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $10
Требуется нарисовать логотип для вот этого сайтика http://poligon.web-island.ru Лого будет размещаться в левом углу шапки и представлять из себя кота, лениво разлегшийся на глобусе. Особых изысков не нужно, простота залог успеха. Стоимость вопроса - 300 ...Завершен14 лет назад
- $50
Необходим интересный и оригинальный логотип для сайта туристической тематики. Компоновка, предположительно, - название сайта + какой-то графический элемент(ы). А так практически полная свобода в полёте креатива дизайнера :)Завершен14 лет назад
Добрый день, уважаемые дизайнеры Для благотворительного аукциона необходимо нарисовать логотип благотворительного фонда "Подари жизнь". фонд исходников дать не может, поэтому его нужно перерисовать. логотип будет размещен на детских рисунках, которые рисовали дети из онкологических отделений,рисунки ...Логотипы и Знаки9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется создать логотип для чата pro100chat.net / Жду предложенийЗакрыт14 лет назад