Логотип для портала клубной музыки

Логотипы и ЗнакиЗакрыт62 заявки620 просмотров
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Нужно разработать, и нарисовать самый красивый логотип =) тема сайта клубная музыка (хаус)

*enjoy

14 лет назад
only_vip
38 летВьетнам
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
bubochka
Анна 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
Была проведена разработка логотипа, логотип был принят, утверждён, и сейчас используется на сайте, а оплату я жду вот уже 4-й месяц, при этом "лепятся" гнилые отмазки, тапа "у меня госэкзамены" или "я катаюсь на лыжах". Ещё мне задаются странные вопросы: "Тебе, что - горит?" Моё впечатление: неадекватный, безответственный маленький мальчик.
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