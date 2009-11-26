Логотип для портала клубной музыки

Была проведена разработка логотипа, логотип был принят, утверждён, и сейчас используется на сайте, а оплату я жду вот уже 4-й месяц, при этом "лепятся" гнилые отмазки, тапа "у меня госэкзамены" или "я катаюсь на лыжах". Ещё мне задаются странные вопросы: "Тебе, что - горит?" Моё впечатление: неадекватный, безответственный маленький мальчик.