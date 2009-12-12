Требуется доработать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен41 заявка546 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Во вложенном файле лежит набросок формы и идеи. Требуется сделать красиво и гармонично. В векторе.

14 лет назад
guka
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Issmy
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$40
2 дня
Светлана сделала все на ура, качественно и профессионально :) Получил много удовольствия от работы и общения со Светланой. Очень рекомендую!
Отличный заказчик, дает четкие комментарии по работе, оплатил очень быстро и в большем размере. Было очень приятно поработать, всем рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Логотип для фирмы — GoSMS

    Здравствуйте. Для фирмы, которая занимается смс-маркетингом нужен новый логотип. Название фирмы - "GoSMS", старый логотип можно увидеть на сайте - www.gosms.md То как должен выглядеть текст в логотипе (все заглавные или все прописные, слитно, раздельно и т.д.) на ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Добавить "изюминку" в логотип

    $10

    Добрый день! Есть уже готовый логотип, но он сыроватый, в нем чего-то не хватает, какой-то изюминки. Требуется добавить что-то или как-то его обыграть, но основа остается эта

    Логотипы и Знаки15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип и визитка

    Требуется разработать логотип группы компаний Gryphon Group. Как понятно из названия изображен будет грифон, заказчику больше нравится львинный грифон - лев с крульями. Сейчас концепция видится так - лев в прыжке, вид спереди (голова с гривой ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нарисовать логотип/иконки для сайта

    Для сайта http://igromania.org.ru необходим логотип идентичный по смыслу тому что есть сейчас, но выполненный в другом стиле - в общем чтобы не было плагиатом, некая уникальность нужна. Иконки нужны, но пока не определено точное их ...

    Логотипы и Знаки52 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Придумать логотип

    Нужно придумать логотип! Строительная компания "Масис" (существует гора Масис, может будет ее изображение) Лучше сделать в векторе Цвета на ваш выбор + тот же логотп в монохромном изображении! http://fotki.yandex.ru/users/tristans/view/3586/?page=0 вот так выглядит гора. Надо что бы в ...

    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен кот =)

    $10

    Требуется нарисовать логотип для вот этого сайтика http://poligon.web-island.ru Лого будет размещаться в левом углу шапки и представлять из себя кота, лениво разлегшийся на глобусе. Особых изысков не нужно, простота залог успеха. Стоимость вопроса - 300 ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Логотип для сайта туристической направленности

    $50

    Необходим интересный и оригинальный логотип для сайта туристической тематики. Компоновка, предположительно, - название сайта + какой-то графический элемент(ы). А так практически полная свобода в полёте креатива дизайнера :)

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад