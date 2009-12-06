Несложный лого строительной фирмы

Здравствуйте. Для фирмы, которая занимается смс-маркетингом нужен новый логотип. Название фирмы - "GoSMS", старый логотип можно увидеть на сайте - www.gosms.md То как должен выглядеть текст в логотипе (все заглавные или все прописные, слитно, раздельно и т.д.) на ...
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Требуется разработать логотип для небольшой строительной фирмы, а также на его базе шапку сайта и визитку.
В качестве исполнителя ищу дизайнера на постоянное сотрудничество - требуются в основном дизайны сайтов (бюджет порядка 5000руб) и лого\фирменный стиль. Требования к исполнителю - обязательное понимание основ технического веб-дизайна, арт-графика, подробная прорисовка макетов по ТЗ.
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