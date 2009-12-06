Несложный лого строительной фирмы

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен26 заявок611 просмотров
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Требуется разработать логотип для небольшой строительной фирмы, а также на его базе шапку сайта и визитку.

В качестве исполнителя ищу дизайнера на постоянное сотрудничество - требуются в основном дизайны сайтов (бюджет порядка 5000руб) и лого\фирменный стиль. Требования к исполнителю - обязательное понимание основ технического веб-дизайна, арт-графика, подробная прорисовка макетов по ТЗ.

14 лет назад
volandku
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
vazel
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$50
1 день
Отлично справился с работой, предоставил несколько вариантов логотипа.
Хороший заказчик, работу принял без нариканий, оплату произвел своевременно как и обещал. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
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