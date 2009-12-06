Несложный лого строительной фирмы

Требуется разработать логотип для небольшой строительной фирмы, а также на его базе шапку сайта и визитку.

В качестве исполнителя ищу дизайнера на постоянное сотрудничество - требуются в основном дизайны сайтов (бюджет порядка 5000руб) и лого\фирменный стиль. Требования к исполнителю - обязательное понимание основ технического веб-дизайна, арт-графика, подробная прорисовка макетов по ТЗ.