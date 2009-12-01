Логотип (прорисовка + в кривых для полиграфии)

STOCK TOUR (объемными буквами) в лого должно присутствовать изображение либо акулы(предпочтительно) либо пальма либо самолет. Креатив приветствуется.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые дизайнеры,
Необходимо нарисовать логотип для небольшой консьерж-компании "Marina Andreeva. Conciergerie Privee". Логотип будет состоять из виньетки ( см. грубый рисунок в приложении) - буквы М и А, под ними должна быть расположена надпись Marina Andreeva ( крупнее), под ней Conciergerie Privee ( мельче). Шрифт - типа Edwardian ET, цвет букв - фиолетовый, цвет поля - светлозеленый.
Дополнительные ассоциации - аристократичная простота, модный дом, индивидуальный подход ( услуги "на заказ"), стиль.
С нетерпением ждем предложений,
МА
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