Логотип (прорисовка + в кривых для полиграфии)

Логотипы и ЗнакиЗакрыт24 заявки532 просмотра
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#1$

Уважаемые дизайнеры,

Необходимо нарисовать логотип для небольшой консьерж-компании "Marina Andreeva. Conciergerie Privee". Логотип будет состоять из виньетки ( см. грубый рисунок в приложении) - буквы М и А, под ними должна быть расположена надпись Marina Andreeva ( крупнее), под ней Conciergerie Privee ( мельче). Шрифт - типа Edwardian ET, цвет букв - фиолетовый, цвет поля - светлозеленый.

Дополнительные ассоциации - аристократичная простота, модный дом, индивидуальный подход ( услуги "на заказ"), стиль.

С нетерпением ждем предложений,

МА

14 лет назад
MarAndreeva
30 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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