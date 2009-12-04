Сервис компания

Нужен логотип для новой музыкальной группы CHOCOLA играющей поп-рок (две девушки и три музыканта). Работы можно послушать на сайте http://www.ross-studio.com/53/ Логотип должен быть стильный, изящный, по шрифту уверенный и запоминающийся. В приложении - обложка будущего промо-диска.