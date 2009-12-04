Сервис компания

$250
Логотипы и ЗнакиЗавершен17 заявок222 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создать логотип для судоремонтного предприятия, все подробности в личку или на мыло.

14 лет назад
timur-glebov
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Chuhail
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$150
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
  • Похожие заказы

  • Изготовление логотипа для сайта ИТ компании

    $25

    Компания "БыстрОфис" занимается комплексным обустройством офисов под ключ (проектирование, дизайн помещения, мебель, ЛВС, ИТ-техника). Требуется изготовить логотип для сайта, символизирующий скорость выполнения и беззаботность для заказчика. Примеры (не обязательно их придерживаться, возможно Ваш вариант понравится больше): Карандаш ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Логотип для поп-рок группы Chocola.

    $30

    Нужен логотип для новой музыкальной группы CHOCOLA играющей поп-рок (две девушки и три музыканта). Работы можно послушать на сайте http://www.ross-studio.com/53/ Логотип должен быть стильный, изящный, по шрифту уверенный и запоминающийся. В приложении - обложка будущего промо-диска.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Изменение логотипа

    Имеется логотип, флэш ролик. В этом логотипе надо заменить слово. www.nefrohelp.ru Исходник логотипа: http://narod.ru/disk/15597942000/Logo%20nefrohelp.rar.html Нужен флэш логотип. Картинка логотипа (на красном фоне)

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка фирменного стиля

    $50

    Требуется разработка фирменного стиля - лого, бланк, визитка, конверт, папка, cd. Насколько я понимаю, сложность в лого. Остальное в том же стиле. Требования в приложении. Возможен полет фантазии вне зависимости от требований. Стоимость данной части проекта - 30$. Если вы ...

    Логотипы и Знаки19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен логотип

    Тематика сайта - туристическая социальная сеть с элементами туристического портала. Название сайта - turspeak.ru, там еще самого сайта нет. Название сайта дословно - разговоры о турах. Сайт для активных людей и просто интересующихся путешествиями. Часть дизайна ...

    Логотипы и Знаки18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип (прорисовка + в кривых для полиграфии)

    Уважаемые дизайнеры, Необходимо нарисовать логотип для небольшой консьерж-компании "Marina Andreeva. Conciergerie Privee". Логотип будет состоять из виньетки ( см. грубый рисунок в приложении) - буквы М и А, под ними должна быть расположена надпись Marina Andreeva ...

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Эстетик Холл "Для Тебя "

    Это салон красоты, который включает в себя услуги парикмахеров, маникюр, педикюр, визаж, косметологию и массажи. Есть фито-бар и открывается школа по обучению различных направлений индустрии красоты.

    Логотипы и Знаки44 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Графический знак

    $20

    Необходимо: графический знак. Фирма: КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ ПРОЕКТ ПЕРЕНЕСЁН В КОНКУРСЫ. Всем откликнувшимся БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!

    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Несложный лого строительной фирмы

    $50

    Требуется разработать логотип для небольшой строительной фирмы, а также на его базе шапку сайта и визитку. В качестве исполнителя ищу дизайнера на постоянное сотрудничество - требуются в основном дизайны сайтов (бюджет порядка 5000руб) и лого\фирменный стиль. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад