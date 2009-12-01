Нужен логотип

# 1 — $

Тематика сайта - туристическая социальная сеть с элементами туристического портала. Название сайта - turspeak.ru, там еще самого сайта нет. Название сайта дословно - разговоры о турах. Сайт для активных людей и просто интересующихся путешествиями.

Часть дизайна сайта во вложенном файле. Требования к дизайну логотипа:

- простота

- на белом фоне, фоне сайта

- сочетаемость с дизайном сайта

- читаемость букв

- можно не только буквы, но и графические элементы

- не нужны: зонты, солнце, шляпки и другие сильно распространенные элементы на турсайтах

- приветствуются абстрактные элементы

Желаемые размеры: по ширине 240 по высоте не больше 55 пикселей.

Упор сделать на tur, а не на speak, т.к. это ресурс все же в первую очередь туристический.

Оплата - СБС, до 30 wmz.