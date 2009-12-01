Нужен логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт18 заявок1557 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

Тематика сайта - туристическая социальная сеть с элементами туристического портала. Название сайта - turspeak.ru, там еще самого сайта нет. Название сайта дословно - разговоры о турах. Сайт для активных людей и просто интересующихся путешествиями.

Часть дизайна сайта во вложенном файле. Требования к дизайну логотипа:

- простота

- на белом фоне, фоне сайта

- сочетаемость с дизайном сайта

- читаемость букв

- можно не только буквы, но и графические элементы

- не нужны: зонты, солнце, шляпки и другие сильно распространенные элементы на турсайтах

- приветствуются абстрактные элементы

Желаемые размеры: по ширине 240 по высоте не больше 55 пикселей.

Упор сделать на tur, а не на speak, т.к. это ресурс все же в первую очередь туристический.

Оплата - СБС, до 30 wmz.

14 лет назад
ab-kmv
42 годаСербия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
  • Похожие заказы

  • Логотип (прорисовка + в кривых для полиграфии)

    Уважаемые дизайнеры, Необходимо нарисовать логотип для небольшой консьерж-компании "Marina Andreeva. Conciergerie Privee". Логотип будет состоять из виньетки ( см. грубый рисунок в приложении) - буквы М и А, под ними должна быть расположена надпись Marina Andreeva ...

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Эстетик Холл "Для Тебя "

    Это салон красоты, который включает в себя услуги парикмахеров, маникюр, педикюр, визаж, косметологию и массажи. Есть фито-бар и открывается школа по обучению различных направлений индустрии красоты.

    Логотипы и Знаки44 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Графический знак

    $20

    Необходимо: графический знак. Фирма: КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ ПРОЕКТ ПЕРЕНЕСЁН В КОНКУРСЫ. Всем откликнувшимся БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!

    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Несложный лого строительной фирмы

    $50

    Требуется разработать логотип для небольшой строительной фирмы, а также на его базе шапку сайта и визитку. В качестве исполнителя ищу дизайнера на постоянное сотрудничество - требуются в основном дизайны сайтов (бюджет порядка 5000руб) и лого\фирменный стиль. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Добавить "изюминку" в логотип

    $10

    Добрый день! Есть уже готовый логотип, но он сыроватый, в нем чего-то не хватает, какой-то изюминки. Требуется добавить что-то или как-то его обыграть, но основа остается эта

    Логотипы и Знаки15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип и визитка

    Требуется разработать логотип группы компаний Gryphon Group. Как понятно из названия изображен будет грифон, заказчику больше нравится львинный грифон - лев с крульями. Сейчас концепция видится так - лев в прыжке, вид спереди (голова с гривой ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад