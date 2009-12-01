Компания "БыстрОфис" занимается комплексным обустройством офисов под ключ (проектирование, дизайн помещения, мебель, ЛВС, ИТ-техника). Требуется изготовить логотип для сайта, символизирующий скорость выполнения и беззаботность для заказчика. Примеры (не обязательно их придерживаться, возможно Ваш вариант понравится больше): Карандаш ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт, хороший дизайн, нужно нарисовать логотип.
В пишите в личку
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