Название и логотип

Нужно нарисовать логотип для сайта. Примерные наброски в приложении. Логотип будет размещен примерно на таком сайте: mower.ru вместо зайца. Жду цену, за которую готовы нарисовать логотип (если необходимо укажите отдельно стоимость вектора и растра) и ссылку на ...