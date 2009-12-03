Компания "БыстрОфис" занимается комплексным обустройством офисов под ключ (проектирование, дизайн помещения, мебель, ЛВС, ИТ-техника). Требуется изготовить логотип для сайта, символизирующий скорость выполнения и беззаботность для заказчика. Примеры (не обязательно их придерживаться, возможно Ваш вариант понравится больше): Карандаш ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать логотип для сайта. Примерные наброски в приложении.
Логотип будет размещен примерно на таком сайте: mower.ru вместо зайца.
Жду цену, за которую готовы нарисовать логотип (если необходимо укажите отдельно стоимость вектора и растра) и ссылку на ваше портфолио.
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