PHP, MySQL, XML, XSLT, Javascript, DOM, jQuery
PHP 4/5, Zend Framework, XSLT, (X)HTML, JavaScript, jQuery, DOM, AJAX, (My)SQL, C#, ASP.NET (C#, начальный);
1C-Bitrix, osCommerce, ShopScript, HostCMS, umiCMS, phpBB, IPB - настройка и доводка до ума;
Модификация чужого кода, исправление "ляпов", написание и доработка модулей и т.д.
Парсеры (сбор структурированных данных, статистики и т.д.).
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