maxru

Максим maxru

 
38 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
PHP, MySQL, XML, XSLT, Javascript, DOM, jQuery

PHP 4/5, Zend Framework, XSLT, (X)HTML, JavaScript, jQuery, DOM, AJAX, (My)SQL, C#, ASP.NET (C#, начальный);

1C-Bitrix, osCommerce, ShopScript, HostCMS, umiCMS, phpBB, IPB - настройка и доводка до ума;

Модификация чужого кода, исправление "ляпов", написание и доработка модулей и т.д.

Парсеры (сбор структурированных данных, статистики и т.д.).

PHPJavascriptMySQLHTMLjQueryAjax
Портфолио
Веб-программирование
нет отзывов
от $150
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $800
от 14 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $800
от 14 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $1200
от 20 дней
нет рейтинга