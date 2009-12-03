Доработать логотип

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт6 заявок379 просмотров
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#1$

Есть логотип, он утвержден потому сделать новый не предлагать. Задача посыпать волшебной пылью, если серьезно, необходимо сделать аранжировку.

Что б черно-белом варианте смотрелся

20$ статичный + 30$ анимация (без фанатизма)

[email protected]

Делаете наброски, защищаете и выставляете тут

14 лет назад
Merdvan
Феликс 
47 летТуркменистан
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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