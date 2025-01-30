Плакат

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт6 заявок20 просмотров

Необходимо сделать плакат в формате А3 альбомной ориентации на тему участия Республики Тыва в Великой отечественной войне. Для работы будут предоставлены фотоматериалы и текст. Формат конечного изображения - jpeg разрешением не ниже 240dpi. Цена договорная.

Создание иллюстраций
3 месяца назад
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