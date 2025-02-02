Отфотошопить фотку

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Закрыт29 заявок273 просмотра

Здравствуйте, очень классная фотка но хотелось бы убрать красную штучку в руках:(( можно было бы заменить чем то , например помадой, или полностью убрать и сделать так что бы рука дкржала телефон,как удобнее и реалестичнее будет:))

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3 месяца назад
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