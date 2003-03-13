Обработка фотографий

Требуется выполнить обработку фотографий, добавив объекты на уже готовые изображения. Например, на улице необходимо дорисовать фонари. Ожидается качественная работа с изображениями.
Обработка фото
Убрать блики (красные глаза) подчистить кожу (прыщи, точки).
Убрать фон
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