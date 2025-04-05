Арт-обработки фотографии и создание превью для видео на платформе YouTube
Приветствую! Меня зовут Бекарыс, и я предлагаю вам мои услуги по арт-обработке фотографии и по созданию превью для видео на платформе YouTube. Работаю при помощи графического редактора Adobe Photoshop, и опыт работы с этой программой у меня 3 года. Все мои работы вы можете увидеть на моей странице инстаграм https://instagram.com/shadow_creative_line?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
Портфолио
- Превью для видео на Ютубнет просмотров
- Превью для видео Ютубнет просмотров
- Арт-обработка фотографии2 просмотра
Обработка фотографий
нет отзывов
$60/час
от $320от 3 дней
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