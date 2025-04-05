Арт-обработки фотографии и создание превью для видео на платформе YouTube

Приветствую! Меня зовут Бекарыс, и я предлагаю вам мои услуги по арт-обработке фотографии и по созданию превью для видео на платформе YouTube. Работаю при помощи графического редактора Adobe Photoshop, и опыт работы с этой программой у меня 3 года. Все мои работы вы можете увидеть на моей странице инстаграм https://instagram.com/shadow_creative_line?igshid=MzRlODBiNWFlZA==