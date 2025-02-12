Требуется минимальная обработка 10-15 фотографий. Необходимо подредактировать цвет и убрать мелкие детали. Ожидается качественный результат с учетом данных требований.
Иллюстратор для обработки фотографий в рисунки
Ищу иллюстратора для обработки около 50 фотографий из книг. Нужно превратить их в чёткие, красивые рисунки в едином стиле, подходящие для печати. Пока нет точного технического задания, просто ищу специалиста для обсуждения и сотрудничества.
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