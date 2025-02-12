Иллюстратор для обработки фотографий в рисунки

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт9 заявок57 просмотров

Ищу иллюстратора для обработки около 50 фотографий из книг. Нужно превратить их в чёткие, красивые рисунки в едином стиле, подходящие для печати. Пока нет точного технического задания, просто ищу специалиста для обсуждения и сотрудничества.

Обработка изображенийСоздание иллюстраций
месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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