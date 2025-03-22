Обработка фотографий

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Закрыт1 заявка16 просмотров

Нужно обработать минимально ( под редактировать цвет, убрать мелкие детали) 10-15 фотографий

Обработка фотографий
месяц назад
guest_1742472381191
месяц в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

usbv30
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
месяц назад
$6
2 дня

Заявки фрилансеров

usbv30
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
месяц назад