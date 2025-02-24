Обтравка фото

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  2. Обработка фотографий
Закрыт6 заявок55 просмотров

Добрый день. Нужна аккуратная обтравка фото пером с настройкой контур. Холст 6000 на 6000. С охранение в тифф. Полноразмерное фото вышлю в переписке, прикрепить к проекту не получается.

Adobe PhotoshopОбработка изображений
месяц назад
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Обработка фотографий