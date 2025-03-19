Убрать лишние предметы на фотографии

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Закрыт21 заявка147 просмотров

Будет выслано несколько фотографий офиса и нужно на каждой убрать определённые предметы (столы, мониторы, телевизоры и тд). На какой что убирать будет указано. Должно выглядеть максимально естественно и незаметно

Обработка фотографийРедактирование изображений
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