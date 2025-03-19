Требуется аккуратная обтравка фото с использованием пера и настройкой контура. Размер холста должен составлять 6000x6000 пикселей. Итоговое изображение должно быть сохранено в формате TIFF.
Убрать лишние предметы на фотографии
Будет выслано несколько фотографий офиса и нужно на каждой убрать определённые предметы (столы, мониторы, телевизоры и тд). На какой что убирать будет указано. Должно выглядеть максимально естественно и незаметно
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