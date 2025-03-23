Обработать фотографии под определенный стиль

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт16 заявок180 просмотров

Необходимо обработать фотографии под "сказочный стиль" или придать необычность фотографиям.
Оригиналы в raw-формате от Sony
Образцы приложил

Обработка фотографий
месяц назад
kairzhan79
45 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Елена
 
35 лет
14 дней в сервисе
Была
2 дня назад
14 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
9 часов назад
19 дней назад
Елизавета
 
18 лет
19 дней в сервисе
Была
16 дней назад
19 дней назад
Андрей
 
21 год
месяц в сервисе
Был
7 дней назад
23 дня назад
Ирина
 
19 лет
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Бекарыс
 
24 года
2 года в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Рейчел
 
24 года
6 лет в сервисе
Была
13 дней назад
месяц назад
Абуали
 
19 лет
месяц в сервисе
Был
9 дней назад
месяц назад
Артем
 
21 год
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Ксения
 
22 года
3 года в сервисе
Была
14 дней назад
месяц назад
Игорь
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
145 отзывов
месяц назад
Олександ
 
28 лет
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Богдан
 
18 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Андрій
 
18 лет
месяц в сервисе
Был
8 дней назад
месяц назад
Радина
 
18 лет
5 месяцев в сервисе
Была
19 дней назад
месяц назад
Даня
 
16 лет
2 месяца в сервисе
Был
6 часов назад
месяц назад