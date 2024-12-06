Ласкаво прошу. Давайте знайомитись..

Вітаю! Я, Олена.

Маю вищу освіту з фаху: графічний дизайн. А також досвід в цьому ділі більше 10 років)

Також маю досвід у веб дизайні, а саме у дизайні сайтів, банерів і іншого.

Якщо ваєте питання чи пропозиції, можете звертатись @UA10004

Сподіваюсь на легку і плідну співпрацю.