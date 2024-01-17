Дизайн с душой и по любви

Привет, я Катя, мне 23 года👋



Работаю над дизайном сайтов (лендинги, интернет-магазины, лонгриды), разработкой фирменного стиля и рекламной продукции (баннеры, афиши, этикетки, визитки, меню и т.д.). Готова созвониться по Вашим вопросам.



Влюбилась в дизайн еще в школьные времена, а работать на практике начала на последних курсах университета. Разработаю креативный, уникальный дизайн для вашего бизнеса и личного использования, будем в восторге вместе!🍀

Работаю в программах:

Figma

Adobe Photoshop\Illustrator\ Effects

Canva



Укладываться в дедлайны - для меня любимый квест, не сомневайтесь получить вашу работу вовремя, и если что, я всегда на связи❤️