Дизайн с душой и по любви
Привет, я Катя, мне 23 года👋
Работаю над дизайном сайтов (лендинги, интернет-магазины, лонгриды), разработкой фирменного стиля и рекламной продукции (баннеры, афиши, этикетки, визитки, меню и т.д.). Готова созвониться по Вашим вопросам.
Влюбилась в дизайн еще в школьные времена, а работать на практике начала на последних курсах университета. Разработаю креативный, уникальный дизайн для вашего бизнеса и личного использования, будем в восторге вместе!🍀
Работаю в программах:
Figma
Adobe Photoshop\Illustrator\ Effects
Canva
Укладываться в дедлайны - для меня любимый квест, не сомневайтесь получить вашу работу вовремя, и если что, я всегда на связи❤️
Дизайн продукции
нет отзывов
$4/час
от $8от 1 дня
#332
Баннеры
нет отзывов
$4/час
от $8от 1 дня
#718
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$6/час
от $12от 2 дней
#1208
Дизайн сайтов
нет отзывов
$6/час
от $30от 2 дней
#1991