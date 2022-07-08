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Уникальное предложение для инвесторов! Продаётся участок 16500кв.м. и 2 здания общей площадью 3500 кв.м. в Богородицке у уникального дворцово-паркового ансамбля — усадьба Бобринских. За последнее время в благоустройство туристического центра Богородицка было вложено более полумиллиарда рублей. В 2021 году набережная у паркового ансабля признана лучшей в России по версии AD Design Award 2021 в номинации "Городская среда" Усадьба Бобринских сегодня - это сотни тысяч туристов в год, это более 500 свадеб во дворце-музее. И это полное отсутствие конкурентов в монетизации огромного потенциала дворцово-паркового ансамбля. Станьте владельцем своей усадьбы по цене не самой дорогой квартиры в Москве.