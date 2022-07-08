Озвучка

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт21 заявка922 просмотра

Озвучить текст. Присылайте примеры своего голоса.

Уникальное предложение для инвесторов! Продаётся участок 16500кв.м. и 2 здания общей площадью 3500 кв.м. в Богородицке у уникального дворцово-паркового ансамбля — усадьба Бобринских. За последнее время в благоустройство туристического центра Богородицка было вложено более полумиллиарда рублей. В 2021 году набережная у паркового ансабля признана лучшей в России по версии AD Design Award 2021 в номинации "Городская среда" Усадьба Бобринских сегодня - это сотни тысяч туристов в год, это более 500 свадеб во дворце-музее. И это полное отсутствие конкурентов в монетизации огромного потенциала дворцово-паркового ансамбля.  Станьте владельцем своей усадьбы по цене не самой дорогой квартиры в Москве.

3 года назад
nurofen
39 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Лилия
 
32 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Дмитрий
 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Никита
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Аделина
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Александр
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Исмаил
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Клименко
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
35 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
44 года
6 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
19 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Озвучивание
Гаухар
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Надежда
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ксения
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вячеслав
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Татьяна
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Артур
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
5 часов назад
36 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Озвучивание
Дмитрий
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Аделия
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вероника
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алена
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Український Дубляж (чоловічий голос,) коротких навчальних відео

    Необхідно здійснити дубляж коротких навчальних відео українською мовою з чоловічим голосом. Потрібно переозвучити відео та інтегрувати нову аудіодоріжку в ролик. Текст для дубляжу буде надано.

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Озвучка

    Требуется озвучить текст длительностью 3-4 минуты. Кандидатам будет предоставлен фрагмент текста для оценки подхода. При успешном выполнении возможна дальнейшая работа на постоянной основе.

    Озвучивание38 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Озвучить женским голосом текст с сексуальными оттенками

    $6

    Необходимо озвучить короткий текст женским голосом с сексуальными оттенками. Идеально, если голос будет молодым и не профессиональным, а просто естественным. Подходят любые исполнители, способные передать нужное настроение.

    Озвучивание43 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Женское голосовое

    Требуется записать приветствие для торч чата женским голосом. Озвучивание должно быть четким и выразительным, соответствующим стилю общения в чате.

    Озвучивание24 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Озвучить предложение для голосового приветствия.

    Требуется озвучить голосовое приветствие для компании ЕвроАзия, автоцентр УРАЛ. Нужен мужской голос, похожий на представленный пример. Текст для озвучивания: 'Вы позвонили в компанию ЕвроАзия, автоцентр УРАЛ, если Вам необходим сервис нажмите 1, запчасти 2, центр моторного ремонта 3, или дождитесь ответа.'

    Озвучивание1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Дикторская начитка для ютуб канала

    Требуется озвучить ролик на украинском языке. В наличии есть текст, необходима грамотная дикторская начитка. Ожидается четкая и профессиональная подача материала для успешного выхода на YouTube.

    Озвучивание1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Дикторская начитка резюме научной статьи (250-300 слов)

    $2

    Требуется озвучить краткий реферат научной статьи длиной 250-300 слов. Запись должна быть выполнена с хорошим микрофоном и без посторонних шумов, в формате mp3. Один озвученный текст оплачивается 2 доллара. Ознакомьтесь с примерами на сайте.

    Озвучивание33 заявки
    Закрыт
    3 года назад