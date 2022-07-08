Необхідно здійснити дубляж коротких навчальних відео українською мовою з чоловічим голосом. Потрібно переозвучити відео та інтегрувати нову аудіодоріжку в ролик. Текст для дубляжу буде надано.
Озвучка
Озвучить текст. Присылайте примеры своего голоса.
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